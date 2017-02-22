Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мхитарян 17
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
22 февр. 2017, 20:00 МСК
22.02.2017, 20:00 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
5
Пажо
Венсан Пажо
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
25
Малку
Кевин Малку
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
11
Савье
Анри Савье
54
14
Верету
Жордан Верету
68
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
21
Амума
Ромен Амума
90
27
Берич
Роберт Берич
59
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
4
Лакруа
Лео Лакруа
31
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
9
Ру
Нолан Ру
26
Жоржиньо
Жоржиньо
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
6
Погба
Поль Погба
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
62
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
17'
17'
25
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
8
Мата
Хуан Мата
64
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
5
Рохо
Маркос Рохо
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд