Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 23:05 МСК
24.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
59
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
90
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
14
Верету
Жордан Верету
90
10
Таннан
Уссама Таннан
90
11
Савье
Анри Савье
90
9
Ру
Нолан Ру
83
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
12
М'Бенге
Шейх М'Бенге
25
Малку
Кевин Малку
4
Лакруа
Лео Лакруа
5
Пажо
Венсан Пажо
7
Дабо
Брайан Дабо
35
Норден
Арно Норден
Майнц
мин
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
83
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
3
Балогун
Леон Балогун
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
83
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
10
Малли
Юнус Малли
90
22
Рамальо
Андре Рамальо
65
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
Запасные
33
Хут
Янник Хут
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
2
Донати
Джулио Донати
20
Фрай
Фабиан Фрай
17
Самперио
Хаиро Самперио
32
де Бласис
Пабло де Бласис
36
Зейдел
Аарон Зейдел