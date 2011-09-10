Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:3
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
10 сент. 2011, 20:00 МСК
10.09.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы