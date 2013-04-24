Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4:2
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
24 апр. 2013, 19:30 МСК
24.04.2013, 19:30 МСК
среда
Составы