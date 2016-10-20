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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Рикардиньо 70
1:0
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Составы
Сент-Этьен
мин
11
Савье
Анри Савье
90
30
Мулен
Жесси Мулен
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
2
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
12
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
19
Погба
Флорентен Погба
90
17
Селнаэс
Оле Селнаэс
90
14
Верету
Жордан Верету
90
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
90
9
Ру
Нолан Ру
90
10
Таннан
Уссама Таннан
62
Запасные
1
Месонньяль
Антони Месонньяль
25
Малку
Кевин Малку
5
Пажо
Венсан Пажо
7
Дабо
Брайан Дабо
35
Норден
Арно Норден
27
Берич
Роберт Берич
23
Содерлунд
Александер Содерлунд
Габала
мин
9
Зенев
Сергей Зенев
81
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
34
Аббасов
Урфан Аббасов
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
70'
70'
90
17
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
90
10
Гурбанов
Руслан Гурбанов
90
19
Озобич
Филип Озобич
90
27
Уикс
Тео Уикс
90
11
Маммадов
Асиф Маммадов
80
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
44
Сантос
Рафаэль Сантос
39
Гулиев
Тарлан Гулиев
8
Алиев
Гисмат Алиев
88
Муталимов
Теллур Муталимов
32
Эюбов
Рашад Эюбов
30
Франжич
Петар Франжич