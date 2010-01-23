Сен-Луи-Неве - Сошо: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сен-Луи-Неве
0:1

Сен-Луи-Неве - Сошо: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
23 янв. 2010, 20:00 МСК
23.01.2010, 20:00 МСК
суббота
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Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
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