Матч завершен
Селтик
Глазго
Дембеле 3
Стерлинг 20
Дембеле 47
3:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Фернандиньо 12
Стерлинг 28
Нолито 55
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
6
Биттон
Нир Биттон
84
1
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Туре
Коло Туре
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
81
63
Тирни
Киран Тирни
90
18
Рогич
Том Рогич
57
8
Браун
Скотт Браун
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
3'
47'
3', 47'
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
5
Шимунович
Йозо Шимунович
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
27
Робертс
Патрик Робертс
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
Манчестер Сити
мин
1
Браво
Клаудио Браво
90
9
Нолито
Нолито
55'
55'
76
22
Клиши
Гаэль Клиши
73
11
Коларов
Александар Коларов
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
12'
12'
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
28'
20'
28'
20'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
24
Стоунс
Джон Стоунс
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
19
Сане
Лерой Сане
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо