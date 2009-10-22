Матч завершен
Селтик
Глазго
0:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Берг 63
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
0
Боруц
Артур Боруц
90
0
Нейлор
Ли Нейлор
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
МакМанус
Стивен МакМанус
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Мэлони
Шон Мэлони
78
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Браун
Скотт Браун
78
0
Робсон
Бэрри Робсон
90
0
МакГиди
Эйден МакГиди
90
0
Макдональд
Скотт Макдональд
61
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Ловенс
Гленн Ловенс
0
МакГинн
Нилл МакГинн
0
МакКурт
Пэдди МакКурт
0
Самарас
Георгиос Самарас
0
Киллен
Крис Киллен
Гамбург
мин
0
Рост
Франк Рост
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матейсен
Йорис Матейсен
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Демель
Ги Демель
90
0
Янсен
Марсель Янсен
79
0
Зе Роберто
Зе Роберто
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
89
0
Берг
Маркус Берг
63'
63'
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Шульц
Кай-Фабиан Шульц
0
Теше
Роберт Теше
0
Троховски
Петр Троховски
0
Таварес
Микаэль Таварес
0
Торун
Тунай Торун
0
Ринкон
Томас Ринкон