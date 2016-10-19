Матч завершен
Селтик
Глазго
0:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 57
Хан 77
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Туре
Коло Туре
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
8
Браун
Скотт Браун
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
73
63
Тирни
Киран Тирни
90
18
Рогич
Том Рогич
71
6
Биттон
Нир Биттон
64
10
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
5
Шимунович
Йозо Шимунович
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
27
Робертс
Патрик Робертс
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
86
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
57'
57'
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
28
Хан
Андре Хан
77'
77'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
14
Шульц
Марвин Шульц
7
Херрманн
Патрик Херрманн
8
Дауд
Махмуд Дауд