Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Селтик
Глазго
0:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 57
Хан 77
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
19 окт. 2016, 21:45 МСК
19.10.2016, 21:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
2
Туре
Коло Туре
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
28
Святченко
Эрик Святченко
90
8
Браун
Скотт Браун
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
73
63
Тирни
Киран Тирни
90
18
Рогич
Том Рогич
71
6
Биттон
Нир Биттон
64
10
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
5
Шимунович
Йозо Шимунович
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
27
Робертс
Патрик Робертс
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
86
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
57'
57'
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
28
Хан
Андре Хан
77'
77'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
14
Шульц
Марвин Шульц
7
Херрманн
Патрик Херрманн
8
Дауд
Махмуд Дауд