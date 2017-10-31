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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Селтик
Глазго
МакГрегор 74
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коман 22
Мартинес 77
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
31 окт. 2017, 22:45 МСК
31.10.2017, 22:45 МСК
вторник
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
11
Синклейр
Скотт Синклейр
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
74'
74'
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
10
Дембеле
Мусса Дембеле
90
Запасные
24
Де Врис
Дорус Де Врис
12
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
35
Айер
Кристоффер Айер
18
Рогич
Том Рогич
21
Нтчам
Оливье Нтчам
15
Хайес
Джонни Хайес
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
13
Рафинья
Рафинья
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
77'
77'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
10
Роббен
Арьен Роббен
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
11
Родригес
Хамес Родригес
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Коман
Кингсли Коман
22'
22'
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
34
Фридль
Марко Фридль
19
Руди
Себастьян Руди
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
32
Киммих
Йозуа Киммих