Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Селтик
Глазго
0:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Фабрегас 75
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2013, 21:45 МСК
1.10.2013, 21:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
0
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
0
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
0
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
0
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
0
Лустиг
Микаэль Лустиг
69
0
Самарас
Георгиос Самарас
90
0
Браун
Скотт Браун
90
0
Малгрю
Чарли Малгрю
90
0
Коммонс
Крис Коммонс
86
0
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
90
0
Стоукс
Энтони Стоукс
70
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
Каял
Бирам Каял
0
Форрест
Джеймс Форрест
0
Биттон
Нир Биттон
0
Рогич
Том Рогич
0
Пукки
Теему Пукки
0
Бальде
Амидо Бальде
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Бартра
Марк Бартра
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
89
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
75'
75'
78
0
Хави
Хави
90
0
Педро
Педро
74
0
Неймар
Неймар
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Сонг
Александр Сонг
0
Джонатан
Джонатан
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Тельо
Кристиан Тельо