Матч завершен
Селтик
Глазго
0:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Фабрегас 75
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
1 окт. 2013, 21:45 МСК
1.10.2013, 21:45 МСК
вторник
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
0
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
0
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
0
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
0
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
0
Лустиг
Микаэль Лустиг
69
0
Самарас
Георгиос Самарас
90
0
Браун
Скотт Браун
90
0
Малгрю
Чарли Малгрю
90
0
Коммонс
Крис Коммонс
86
0
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
90
0
Стоукс
Энтони Стоукс
70
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
Каял
Бирам Каял
0
Форрест
Джеймс Форрест
0
Биттон
Нир Биттон
0
Рогич
Том Рогич
0
Пукки
Теему Пукки
0
Бальде
Амидо Бальде
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Бартра
Марк Бартра
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
89
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
75'
75'
78
0
Хави
Хави
90
0
Педро
Педро
74
0
Неймар
Неймар
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Сонг
Александр Сонг
0
Джонатан
Джонатан
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Тельо
Кристиан Тельо