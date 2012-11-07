Матч завершен
Селтик
Глазго
Ваньяма 21
Уотт 83
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 90
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
7 нояб. 2012, 22:45 МСК
7.11.2012, 22:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
0
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
0
Мэттьюз
Адам Мэттьюз
90
0
Уилсон
Келвин Уилсон
90
0
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
0
Лустиг
Микаэль Лустиг
72
0
Малгрю
Чарли Малгрю
90
0
Ледли
Джо Ледли
90
0
Ваньяма
Виктор Ваньяма
21'
21'
90
0
Самарас
Георгиос Самарас
80
0
Коммонс
Крис Коммонс
90
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
Фрэйзер
Маркус Фрэйзер
0
МакКурт
Пэдди МакКурт
0
Каял
Бирам Каял
0
МакГеох
Дилан МакГеох
0
Херрон
Джон Херрон
0
Уотт
Тони Уотт
83'
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бартра
Марк Бартра
71
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Сонг
Александр Сонг
71
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Санчес
Алексис Санчес
66
0
Месси
Лионель Месси
90'
90'
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пике
Жерар Пике
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Джонатан
Джонатан
0
Вилья
Давид Вилья
0
Тельо
Кристиан Тельо