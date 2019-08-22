Матч завершен
Селтик
Глазго
Форрест 48
Эдуард 73
2:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:45 МСК
22.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
48'
48'
90
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
2
Жульен
Кристофер Жульен
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
23
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
90
17
Кристи
Райан Кристи
90
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
73'
73'
90
35
Айер
Кристоффер Айер
90
19
Джонстон
Майкл Джонстон
90
Запасные
6
Биттон
Нир Биттон
21
Нтчам
Оливье Нтчам
15
Хайес
Джонни Хайес
16
Морган
Льюис Морган
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
10
Байо
Вакун Байо
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
90
11
Бауи
Набиль Бауи
90
14
Метс
Карол Метс
90
Запасные
16
Салетрос
Антон Салетрос