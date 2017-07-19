Матч завершен
Селтик
Глазго
Синклейр 4
Рогич 47
Синклейр 54
Армстронг 90
4:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Линфилд
Белфаст
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 21:45 МСК
19.07.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Селтик
мин
-
Синклейр
Скотт Синклейр
4'
54'
4', 54'
90
-
Армстронг
Стюарт Армстронг
90'
90'
90
-
Рогич
Том Рогич
47'
47'
90