Сельта - Вильярреал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

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Сельта - Вильярреал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
2 : 4
Сельта
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
2
Сельта
4
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021 08 янв. 2021 пт 23:00
Сельта
0
Вильярреал
4
13.06.2020 13 июня 2020 сб 18:00
Сельта
0 : 1
Вильярреал
13.06.2020 13 июня 2020 сб 18:00
Сельта
0
Вильярреал
1
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:30
Вильярреал
1
Сельта
3
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 20:30
Сельта
3
Вильярреал
2
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Вильярреал
2 : 3
Сельта
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:30
Вильярреал
2
Сельта
3
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:45
Вильярреал
4 : 1
Сельта
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:45
Вильярреал
4
Сельта
1
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 18:15
Сельта
0 : 1
Вильярреал
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 18:15
Сельта
0
Вильярреал
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
Сельта
0
Вильярреал
1
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Вильярреал
5 : 0
Сельта
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Вильярреал
5
Сельта
0
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Сельта
0 : 0
Вильярреал
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Сельта
0
Вильярреал
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:00
Вильярреал
1
Сельта
2
08.03.2015 08 марта 2015 вс 21:00
Вильярреал
4 : 1
Сельта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 21:00
Вильярреал
4
Сельта
1
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 18:00
Сельта
1 : 3
Вильярреал
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 18:00
Сельта
1
Вильярреал
3
16.02.2014 16 февр. 2014 вс -:-
Вильярреал
0 : 2
Сельта
16.02.2014 16 февр. 2014 вс -:-
Вильярреал
0
Сельта
2
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Сельта
0 : 0
Вильярреал
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Сельта
0
Вильярреал
0
12.01.2010 12 янв. 2010 вт 23:00
Вильярреал
0 : 1
Сельта
12.01.2010 12 янв. 2010 вт 23:00
Вильярреал
0
Сельта
1
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 20:00
Сельта
1 : 1
Вильярреал
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 20:00
Сельта
1
Вильярреал
1

Новости

В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
# Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам 
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36