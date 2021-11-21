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Сельта VS Вильярреал
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Сельта - Вильярреал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
-:-
Сельта - Вильярреал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Сельта
мин
40
Carlos Dominguez
Carlos Dominguez
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
4
Араужо
Нестор Араужо
20
Васкес
Кевин Васкес
8
Белтран
Фран Белтран
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
41
Секейра
Патрик Секейра
-
13
Бланко
Рубен Бланко
-
2
Мальо
Уго Мальо
-
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
14
Тапиа
Ренато Тапиа
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
31
Вейга
Габриэль Вейга
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
44
Hugo Sotelo
Hugo Sotelo
-
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Прошлые матчи
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:30
Вильярреал
2 : 4
Сельта
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:30
Вильярреал
2
Сельта
4
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0
Вильярреал
4
13.06.2020
13 июня 2020
сб
18:00
Сельта
0 : 1
Вильярреал
13.06.2020
13 июня 2020
сб
18:00
Сельта
0
Вильярреал
1
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1
Сельта
3
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
Сельта
3
Вильярреал
2
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Вильярреал
2 : 3
Сельта
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Вильярреал
2
Сельта
3
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Вильярреал
4 : 1
Сельта
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Вильярреал
4
Сельта
1
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
18:15
Сельта
0 : 1
Вильярреал
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
18:15
Сельта
0
Вильярреал
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0
Вильярреал
1
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Вильярреал
5 : 0
Сельта
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Вильярреал
5
Сельта
0
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Сельта
0 : 0
Вильярреал
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Сельта
0
Вильярреал
0
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1
Сельта
2
08.03.2015
08 марта 2015
вс
21:00
Вильярреал
4 : 1
Сельта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
21:00
Вильярреал
4
Сельта
1
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
18:00
Сельта
1 : 3
Вильярреал
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
18:00
Сельта
1
Вильярреал
3
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
-:-
Вильярреал
0 : 2
Сельта
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
-:-
Вильярреал
0
Сельта
2
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Сельта
0 : 0
Вильярреал
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Сельта
0
Вильярреал
0
12.01.2010
12 янв. 2010
вт
23:00
Вильярреал
0 : 1
Сельта
12.01.2010
12 янв. 2010
вт
23:00
Вильярреал
0
Сельта
1
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
20:00
Сельта
1 : 1
Вильярреал
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
20:00
Сельта
1
Вильярреал
1
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36