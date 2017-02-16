Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Бланко Лещук 27
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
16 февр. 2017, 21:00 МСК
16.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
6
Радойя
Неманья Радойя
74
18
Васс
Даниэль Васс
90
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
58
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
84
10
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
3
Фонтас
Андреу Фонтас
20
Гомес
Серхи Гомес
5
Диас
Марсело Диас
16
Санчес
Хосабед Санчес
11
Систо
Пионе Систо
25
Росси
Джузеппе Росси
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
28
Тайсон
Тайсон
84
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
90
9
Дентиньо
Дентиньо
45
8
Фред
Фред
90
11
Марлос
Марлос
90
99
Бланко Лещук
Густаво Бланко Лещук
27'
27'
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
5
Кучер
Александр Кучер
2
Бутко
Богдан Бутко
66
Азеведо
Марсио Азеведо
10
Бернард
Бернард
74
Коваленко
Виктор Коваленко
41
Борячук
Андрей Борячук