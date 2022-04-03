Сельта - Реал: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Сельта
Виго
-:-

Сельта - Реал: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
3 апр. 2022, -:- МСК
3.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
Сельта
1 : 3
Реал
20.03.2021 20 марта 2021 сб 18:15
Сельта
1
Реал
3
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Реал
2 : 0
Сельта
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Реал
2
Сельта
0
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Реал
2
Сельта
2
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
Сельта
1
Реал
3
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:15
Реал
2 : 0
Сельта
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:15
Реал
2
Сельта
0
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:45
Сельта
2 : 4
Реал
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:45
Сельта
2
Реал
4
12.05.2018 12 мая 2018 сб 21:45
Реал
6 : 0
Сельта
12.05.2018 12 мая 2018 сб 21:45
Реал
6
Сельта
0
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 22:45
Сельта
2 : 2
Реал
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 22:45
Сельта
2
Реал
2
17.05.2017 17 мая 2017 ср 22:00
Сельта
1 : 4
Реал
17.05.2017 17 мая 2017 ср 22:00
Сельта
1
Реал
4
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 23:15
Сельта
2 : 2
Реал
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 23:15
Сельта
2
Реал
2
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 23:15
Реал
1 : 2
Сельта
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 23:15
Реал
1
Сельта
2
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:15
Реал
2 : 1
Сельта
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:15
Реал
2
Сельта
1
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Реал
7 : 1
Сельта
05.03.2016 05 марта 2016 сб 18:00
Реал
7
Сельта
1
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Сельта
1 : 3
Реал
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Сельта
1
Реал
3
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 22:00
Сельта
2 : 4
Реал
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 22:00
Сельта
2
Реал
4
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 22:00
Реал
3 : 0
Сельта
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 22:00
Реал
3
Сельта
0
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Сельта
2 : 0
Реал
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Сельта
2
Реал
0
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 21:00
Реал
3 : 0
Сельта
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 21:00
Реал
3
Сельта
0
10.03.2013 10 марта 2013 вс 21:00
Сельта
1 : 2
Реал
10.03.2013 10 марта 2013 вс 21:00
Сельта
1
Реал
2
09.01.2013 09 янв. 2013 ср 23:30
Реал
4 : 0
Сельта
09.01.2013 09 янв. 2013 ср 23:30
Реал
4
Сельта
0

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56