Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 67
Лига Европы, 1/2 финала

Лига Европы,

1/2 финала
4 мая 2017, 22:05 МСК
4.05.2017, 22:05 МСК
четверг
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
11
Систо
Пионе Систо
90
18
Васс
Даниэль Васс
74
6
Радойя
Неманья Радойя
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
Запасные
27
Вильяр
Иван Вильяр
3
Фонтас
Андреу Фонтас
20
Гомес
Серхи Гомес
5
Диас
Марсело Диас
16
Санчес
Хосабед Санчес
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
12
Бове
Клаудио Бове
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
6
Погба
Поль Погба
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
78
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
67'
67'
80
14
Лингард
Джесси Лингард
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
18
Янг
Эшли Янг
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
10
Руни
Уэйн Руни
11
Марсьяль
Антони Марсьяль