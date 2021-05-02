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Сельта VS Леванте
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Сельта - Леванте: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
-:-
Сельта - Леванте: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Леванте
Валенсия
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прогнозы
Предварительный состав
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Прошлые матчи
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Леванте
1 : 1
Сельта
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Леванте
1
Сельта
1
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Сельта
2 : 3
Леванте
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Сельта
2
Леванте
3
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3
Сельта
1
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:00
Сельта
1 : 4
Леванте
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
15:00
Сельта
1
Леванте
4
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:15
Леванте
1 : 2
Сельта
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:15
Леванте
1
Сельта
2
19.05.2018
19 мая 2018
сб
14:00
Сельта
4 : 2
Леванте
19.05.2018
19 мая 2018
сб
14:00
Сельта
4
Леванте
2
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
14:00
Леванте
0 : 1
Сельта
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
14:00
Леванте
0
Сельта
1
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
Сельта
4 : 3
Леванте
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
Сельта
4
Леванте
3
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:00
Леванте
1 : 2
Сельта
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
23:00
Леванте
1
Сельта
2
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:00
Леванте
0 : 1
Сельта
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:00
Леванте
0
Сельта
1
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
22:00
Сельта
3 : 0
Леванте
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
22:00
Сельта
3
Леванте
0
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Леванте
0 : 1
Сельта
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Леванте
0
Сельта
1
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
21:00
Сельта
0 : 1
Леванте
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
21:00
Сельта
0
Леванте
1
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Леванте
0
Сельта
1
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
21:00
Сельта
1
Леванте
1
Новости
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
27 июня 2020, 21:45
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
#
Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
09 февраля, 00:58
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
20 июля 2020, 00:04
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля 2020, 03:40
Смолов останется в «Сельте» до конца сезона
01 июля 2020, 09:35
Смолов забил «Барселоне»
27 июня 2020, 19:14