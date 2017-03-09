Матч завершен
Сельта
Виго
Васс 50
Бове 90
2:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 56
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
9 марта 2017, 23:05 МСК
9.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
27
Систо
Пионе Систо
90
20
Диас
Марсело Диас
90
18
Васс
Даниэль Васс
50'
50'
70
6
Радойя
Неманья Радойя
90
9
Аспас
Яго Аспас
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
78
Запасные
21
Вильяр
Иван Вильяр
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
21
Санчес
Хосабед Санчес
36
Шейх
Папе Шейх
25
Росси
Джузеппе Росси
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
26
Бове
Клаудио Бове
90'
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
16
Классон
Виктор Классон
56'
56'
90
47
Жигулев
Илья Жигулев
83
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
14
Вандерсон
Вандерсон
78
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде