Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сельта
Виго
Васс 50
Бове 90
2:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 56
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
9 марта 2017, 23:05 МСК
9.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
1
Альварес
Серхио Альварес
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
27
Систо
Пионе Систо
90
20
Диас
Марсело Диас
90
18
Васс
Даниэль Васс
50'
50'
70
6
Радойя
Неманья Радойя
90
9
Аспас
Яго Аспас
90
11
Гуидетти
Джон Гуидетти
78
Запасные
21
Вильяр
Иван Вильяр
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
21
Санчес
Хосабед Санчес
36
Шейх
Папе Шейх
25
Росси
Джузеппе Росси
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
26
Бове
Клаудио Бове
90'
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
16
Классон
Виктор Классон
56'
56'
90
47
Жигулев
Илья Жигулев
83
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
14
Вандерсон
Вандерсон
78
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде