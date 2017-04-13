Матч завершен
Сельта
Виго
Систо 15
Аспас 18
Гуидетти 38
3:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Генк
Генк
Бутьюс 10
Буффель 67
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
13 апр. 2017, 22:05 МСК
13.04.2017, 22:05 МСК
четверг
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
6
Радойя
Неманья Радойя
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
11
Систо
Пионе Систо
15'
15'
90
18
Васс
Даниэль Васс
78
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
10
Аспас
Яго Аспас
18'
18'
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
38'
38'
67
Запасные
27
Вильяр
Иван Вильяр
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
20
Гомес
Серхи Гомес
5
Диас
Марсело Диас
16
Санчес
Хосабед Санчес
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
12
Бове
Клаудио Бове
Генк
мин
70
Райан
Мэтью Райан
90
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90
21
Уронен
Йере Уронен
90
41
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Брабец
Якуб Брабец
90
4
Колли
Омар Колли
90
9
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
10'
10'
62
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
27
Берге
Сандер Берге
90
14
Троссард
Леандро Троссард
82
77
Саматта
Мбвана Саматта
90
Запасные
30
Жекерс
Нордин Жекерс
5
Уолш
Сэнди Уолш
3
Настич
Боян Настич
6
Деваст
Себастьен Деваст
19
Буффель
Томас Буффель
67'
28
Хейнен
Брайан Хейнен
22
Схрайверс
Сиебе Схрайверс