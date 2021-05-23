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Сельта VS Бетис
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Сельта - Бетис: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
-:-
Сельта - Бетис: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Прошлые матчи
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2
Сельта
1
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
Сельта
1 : 1
Бетис
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:00
Сельта
1
Бетис
1
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2
Сельта
1
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Бетис
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Сельта
0
Бетис
1
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:45
Бетис
3 : 3
Сельта
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:45
Бетис
3
Сельта
3
29.01.2018
29 янв. 2018
пн
23:00
Сельта
3 : 2
Бетис
29.01.2018
29 янв. 2018
пн
23:00
Сельта
3
Бетис
2
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
23:00
Бетис
2
Сельта
1
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
Сельта
0
Бетис
1
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
14:00
Бетис
3 : 3
Сельта
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
14:00
Бетис
3
Сельта
3
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
23:05
Сельта
1 : 1
Бетис
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
23:05
Сельта
1
Бетис
1
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1
Сельта
1
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4
Бетис
2
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
-:-
Бетис
1 : 2
Сельта
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
-:-
Бетис
1
Сельта
2
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
Бетис
1
Сельта
0
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
Сельта
0
Бетис
1
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«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
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27 июня 2020, 20:20
Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом
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Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
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09 февраля, 00:58
Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября 2020, 20:47
Дембеле забил в Примере впервые за 398 дней
07 ноября 2020, 19:05
Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
07 ноября 2020, 18:49
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
20 июля 2020, 00:04
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля 2020, 03:40