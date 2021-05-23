Сельта - Бетис: 23 мая 2021 смотреть онлайн

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Виго
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Сельта - Бетис: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-

Прошлые матчи

20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Бетис
2
Сельта
1
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:00
Сельта
1 : 1
Бетис
04.07.2020 04 июля 2020 сб 18:00
Сельта
1
Бетис
1
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Бетис
2
Сельта
1
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
Сельта
0 : 1
Бетис
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
Сельта
0
Бетис
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:45
Бетис
3 : 3
Сельта
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:45
Бетис
3
Сельта
3
29.01.2018 29 янв. 2018 пн 23:00
Сельта
3 : 2
Бетис
29.01.2018 29 янв. 2018 пн 23:00
Сельта
3
Бетис
2
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 23:00
Бетис
2
Сельта
1
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 17:15
Сельта
0
Бетис
1
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 14:00
Бетис
3 : 3
Сельта
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 14:00
Бетис
3
Сельта
3
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 23:05
Сельта
1 : 1
Бетис
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 23:05
Сельта
1
Бетис
1
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 0:05
Бетис
1
Сельта
1
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:59
Сельта
4
Бетис
2
26.08.2013 26 авг. 2013 пн -:-
Бетис
1 : 2
Сельта
26.08.2013 26 авг. 2013 пн -:-
Бетис
1
Сельта
2
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
Бетис
1
Сельта
0
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
Сельта
0
Бетис
1

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