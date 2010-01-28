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Кубок Испании
Сельта VS Атлетико
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Сельта - Атлетико: 28 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Первый матч 1:1
Сельта - Атлетико: 28 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
28 янв. 2010, 23:55 МСК
28.01.2010, 23:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сельта
мин
9
Смолов
Федор Смолов
4
Араужо
Нестор Араужо
9
Рафинья
Рафинья
2
Мальо
Уго Мальо
13
Бланко
Рубен Бланко
22
Мина
Санти Мина
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
14
Брадарич
Филип Брадарич
18
Айду
Джозеф Айду
15
Оласа
Лукас Оласа
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
-
34
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
24
Шейх
Папе Шейх
-
27
Систо
Пионе Систо
-
26
Мендес
Брайс Мендес
-
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
-
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2
Сельта
2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0
Атлетико
2
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
Сельта
1 : 1
Атлетико
07.07.2020
07 июля 2020
вт
23:00
Сельта
1
Атлетико
1
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0
Сельта
0
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2
Сельта
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Сельта
2 : 0
Атлетико
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Сельта
2
Атлетико
0
11.03.2018
11 марта 2018
вс
18:15
Атлетико
3 : 0
Сельта
11.03.2018
11 марта 2018
вс
18:15
Атлетико
3
Сельта
0
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Атлетико
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
17:15
Сельта
0
Атлетико
1
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Атлетико
3 : 2
Сельта
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Атлетико
3
Сельта
2
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
14:00
Сельта
0
Атлетико
4
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетико
2
Сельта
0
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:30
Атлетико
2 : 3
Сельта
27.01.2016
27 янв. 2016
ср
22:30
Атлетико
2
Сельта
3
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:30
Сельта
0 : 0
Атлетико
20.01.2016
20 янв. 2016
ср
22:30
Сельта
0
Атлетико
0
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0
Атлетико
2
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
23:00
Сельта
2 : 0
Атлетико
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
23:00
Сельта
2
Атлетико
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
21:00
Атлетико
2
Сельта
2
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
08.03.2014
08 марта 2014
сб
22:00
Сельта
0
Атлетико
2
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
13:00
Атлетико
2 : 1
Сельта
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
13:00
Атлетико
2
Сельта
1
08.05.2013
08 мая 2013
ср
20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
08.05.2013
08 мая 2013
ср
20:30
Сельта
1
Атлетико
3
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1
Сельта
0
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