Сельта - Атлетико: 28 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Первый матч 1:1

Сельта - Атлетико: 28 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
28 янв. 2010, 23:55 МСК
28.01.2010, 23:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сельта
мин
9
Смолов
Федор Смолов
4
Араужо
Нестор Араужо
9
Рафинья
Рафинья
2
Мальо
Уго Мальо
13
Бланко
Рубен Бланко
22
Мина
Санти Мина
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
14
Брадарич
Филип Брадарич
18
Айду
Джозеф Айду
15
Оласа
Лукас Оласа
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
-
34
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
24
Шейх
Папе Шейх
-
27
Систо
Пионе Систо
-
26
Мендес
Брайс Мендес
-
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
-
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2
Сельта
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0
Атлетико
2
07.07.2020 07 июля 2020 вт 23:00
Сельта
1 : 1
Атлетико
07.07.2020 07 июля 2020 вт 23:00
Сельта
1
Атлетико
1
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:30
Атлетико
0
Сельта
0
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2
Сельта
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Сельта
2 : 0
Атлетико
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:30
Сельта
2
Атлетико
0
11.03.2018 11 марта 2018 вс 18:15
Атлетико
3 : 0
Сельта
11.03.2018 11 марта 2018 вс 18:15
Атлетико
3
Сельта
0
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 17:15
Сельта
0 : 1
Атлетико
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 17:15
Сельта
0
Атлетико
1
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Атлетико
3 : 2
Сельта
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 22:45
Атлетико
3
Сельта
2
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 14:00
Сельта
0 : 4
Атлетико
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 14:00
Сельта
0
Атлетико
4
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
14.05.2016 14 мая 2016 сб 20:30
Атлетико
2
Сельта
0
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 22:30
Атлетико
2 : 3
Сельта
27.01.2016 27 янв. 2016 ср 22:30
Атлетико
2
Сельта
3
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
0 : 0
Атлетико
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:30
Сельта
0
Атлетико
0
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 22:30
Сельта
0
Атлетико
2
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Сельта
2 : 0
Атлетико
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 23:00
Сельта
2
Атлетико
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 21:00
Атлетико
2
Сельта
2
08.03.2014 08 марта 2014 сб 22:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
08.03.2014 08 марта 2014 сб 22:00
Сельта
0
Атлетико
2
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 13:00
Атлетико
2 : 1
Сельта
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 13:00
Атлетико
2
Сельта
1
08.05.2013 08 мая 2013 ср 20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
08.05.2013 08 мая 2013 ср 20:30
Сельта
1
Атлетико
3
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1
Сельта
0

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