Матч завершен
Сельта
Виго
Фонтас 29
Орельяна 82
2:2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Зиеш 22
Юнес 71
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
23
Сене
Хосеп Сене
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
29'
29'
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
21
Планас
Карлес Планас
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
76
6
Радойя
Неманья Радойя
90
11
Систо
Пионе Систо
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
73
15
Лемос
Альваро Лемос
63
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
18
Васс
Даниэль Васс
19
Кастро
Хонни Кастро
4
Костас
Давид Костас
28
Шейх
Папе Шейх
25
Росси
Джузеппе Росси
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
82'
Аякс
мин
22
Зиеш
Хаким Зиеш
22'
22'
77
24
Онана
Андре Онана
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
27
Гудель
Неманья Гудель
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
71'
71'
77
25
Дольберг
Каспер Дольберг
90
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
6
Базур
Рихедли Базур
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
7
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
19
Кассейрра
Матео Кассейрра