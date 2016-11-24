Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 8
1:1
Матч завершен
Стандард
Льеж
Лайфис 81
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
18
Васс
Даниэль Васс
84
13
Бланко
Рубен Бланко
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
22
Кабрал
Густаво Кабрал
90
19
Кастро
Хонни Кастро
82
2
Мальо
Уго Мальо
90
5
Диас
Марсело Диас
62
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
11
Систо
Пионе Систо
90
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
10
Аспас
Яго Аспас
8'
8'
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
3
Фонтас
Андреу Фонтас
20
Гомес
Серхи Гомес
6
Радойя
Неманья Радойя
28
Шейх
Папе Шейх
25
Росси
Джузеппе Росси
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
Стандард
мин
8
Раман
Бенито Раман
89
28
Хуберт
Гийом Хуберт
90
24
Фьоре
Корентин Фьоре
90
13
Шольц
Александр Шольц
90
32
Фай
Коллинс Фай
90
44
Сиссе
Ибрахима Сиссе
90
23
Требель
Адриан Требель
90
34
Лайфис
Константинос Лайфис
81'
81'
90
22
Жуниор
Эдмилсон Жуниор
62
70
Са
Орланду Са
90
99
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
2
Горо
Горо
21
Эно
Эйонг Эно
42
Маллманн
Веллисон Маллманн
14
Мбенза
Исаак Мбенза
12
Бадибанга
Бени Бадибанга