Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2012, 18:00 МСК
8.01.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы