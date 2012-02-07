Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
0:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Блэкпул
Блэкпул
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
7 февр. 2012, 22:45 МСК
7.02.2012, 22:45 МСК
вторник
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