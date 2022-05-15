Саутгемптон - Ливерпуль: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
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Саутгемптон - Ливерпуль: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2022, 17:00 МСК
15.05.2022, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2019 05 апр. 2019 пт 22:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
3
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:00
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 17:00
Ливерпуль
3
Саутгемптон
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 19:30
Саутгемптон
0 : 2
Ливерпуль
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 19:30
Саутгемптон
0
Ливерпуль
2
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Ливерпуль
3
Саутгемптон
0
07.05.2017 07 мая 2017 вс 15:30
Ливерпуль
0 : 0
Саутгемптон
07.05.2017 07 мая 2017 вс 15:30
Ливерпуль
0
Саутгемптон
0
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 0
Ливерпуль
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Саутгемптон
0
Ливерпуль
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 16:30
Саутгемптон
3 : 2
Ливерпуль
20.03.2016 20 марта 2016 вс 16:30
Саутгемптон
3
Ливерпуль
2
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:15
Ливерпуль
1 : 1
Саутгемптон
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:15
Ливерпуль
1
Саутгемптон
1
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:15
Саутгемптон
0 : 2
Ливерпуль
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 19:15
Саутгемптон
0
Ливерпуль
2
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:30
Ливерпуль
2 : 1
Саутгемптон
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 15:30
Ливерпуль
2
Саутгемптон
1
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:30
Саутгемптон
0 : 3
Ливерпуль
01.03.2014 01 марта 2014 сб 20:30
Саутгемптон
0
Ливерпуль
3
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
0 : 1
Саутгемптон
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
0
Саутгемптон
1
16.03.2013 16 марта 2013 сб 18:00
Саутгемптон
3 : 1
Ливерпуль
16.03.2013 16 марта 2013 сб 18:00
Саутгемптон
3
Ливерпуль
1
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 0
Саутгемптон
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Ливерпуль
1
Саутгемптон
0

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