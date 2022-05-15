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Саутгемптон VS Ливерпуль
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Саутгемптон - Ливерпуль: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
-:-
Саутгемптон - Ливерпуль: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2022, 17:00 МСК
15.05.2022, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Саутгемптон
мин
1
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
22
Салису
Мохаммед Салису
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
11
Редмонд
Натан Редмонд
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Ингс
Дэнни Ингс
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
6
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
23
Телла
Нейтан Телла
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
32
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
14
Обафеми
Майкл Обафеми
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:15
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
3
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Ливерпуль
3
Саутгемптон
0
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:30
Саутгемптон
0 : 2
Ливерпуль
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:30
Саутгемптон
0
Ливерпуль
2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Ливерпуль
3
Саутгемптон
0
07.05.2017
07 мая 2017
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Саутгемптон
07.05.2017
07 мая 2017
вс
15:30
Ливерпуль
0
Саутгемптон
0
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 0
Ливерпуль
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
0
Ливерпуль
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:30
Саутгемптон
3 : 2
Ливерпуль
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:30
Саутгемптон
3
Ливерпуль
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:15
Ливерпуль
1 : 1
Саутгемптон
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:15
Ливерпуль
1
Саутгемптон
1
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:15
Саутгемптон
0 : 2
Ливерпуль
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:15
Саутгемптон
0
Ливерпуль
2
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
15:30
Ливерпуль
2 : 1
Саутгемптон
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
15:30
Ливерпуль
2
Саутгемптон
1
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 3
Ливерпуль
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:30
Саутгемптон
0
Ливерпуль
3
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Саутгемптон
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
0
Саутгемптон
1
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
3 : 1
Ливерпуль
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
3
Ливерпуль
1
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Саутгемптон
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1
Саутгемптон
0
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32