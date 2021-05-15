Саутгемптон - Лидс: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
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Саутгемптон - Лидс: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Бертранд
Райан Бертранд
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Телла
Нейтан Телла
10
Адамс
Че Адамс
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
22
Салису
Мохаммед Салису
-
11
Редмонд
Натан Редмонд
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
31
Рэмси
Кейн Рэмси
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
65
Уоттс
Калеб Уоттс
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Лидс
мин
-
Эйлинг
Люк Эйлинг
-
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
Робертс
Тайлер Робертс
-
Филлипс
Калвин Филлипс
-
Харрисон
Джек Харрисон
-
Рафинья
Рафинья

Прошлые матчи

23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3
Саутгемптон
0

Новости

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#Алекс Янкевиц
03 февраля, 02:12
Все ругают поле «Лидса». В ответ клуб покупает кусок газона, который готовился для «Тоттенхэма»
#Лидс
22 января, 21:51
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
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#Ральф Хазенхюттль
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Секреты «Ливерпуля»-1990. Далглиш поселил всех в одном районе, лично водил звезду к психологу и дрался за прозвище Наполеон
#Ливерпуль
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# Новости матча
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Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
27 декабря 2020, 21:21
Впервые после ухода Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» забил 6+ голов
20 декабря 2020, 22:00
Мактоминей из «Манчестер Юнайтед» сделал дубль за три минуты – это рекорд АПЛ
20 декабря 2020, 20:25
Матч с «Вест Хэмом» стал 113-м для Бьелсы в «Лидсе». Это повторение его личного рекорда
12 декабря 2020, 11:06
«Вест Хэм» набрал 20 очков в 12 турах с начала сезона АПЛ. Это лучший старт клуба с сезона-2015/16
12 декабря 2020, 10:31
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11
«Саутгемптон» впервые в истории возглавил таблицу АПЛ
07 ноября 2020, 09:28