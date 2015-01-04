Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
4 янв. 2015, 18:00 МСК
4.01.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Составы