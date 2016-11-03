Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
ван Дейк 64
Нагатомо 70
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 33
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
64'
64'
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
38
МакКуин
Сэм МакКуин
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
9
Родригес
Джей Родригес
59
11
Тадич
Душан Тадич
77
Запасные
41
Льюис
Гарри Льюис
6
Фонте
Жозе Фонте
21
Бертранд
Райан Бертранд
8
Дэвис
Стивен Дэвис
4
Класи
Йорди Класи
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Остин
Чарли Остин
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
70'
70'
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
19
Банега
Эвер Банега
90
17
Медель
Гари Медель
74
87
Кандрева
Антонио Кандрева
89
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
82
9
Икарди
Мауро Икарди
33'
33'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Сантон
Давиде Сантон
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Мело
Фелипе Мело
23
Эдер
Эдер
11
Биабиани
Джонатан Биабиани