Саутгемптон - Фулхэм: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Саутгемптон
Саутгемптон
-:-

Саутгемптон - Фулхэм: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Фулхэм
Лондон
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
12 мая 2021, 21:45 МСК
12.05.2021, 21:45 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Бертранд
Райан Бертранд
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Телла
Нейтан Телла
10
Адамс
Че Адамс
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
22
Салису
Мохаммед Салису
-
11
Редмонд
Натан Редмонд
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
31
Рэмси
Кейн Рэмси
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
65
Уоттс
Калеб Уоттс
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен

Прошлые матчи

26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 22:45
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 22:45
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Фулхэм
3 : 2
Саутгемптон
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Фулхэм
3
Саутгемптон
2
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Фулхэм
0 : 1
Саутгемптон
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Фулхэм
0
Саутгемптон
1
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Фулхэм
0 : 3
Саутгемптон
01.02.2014 01 февр. 2014 сб 18:00
Фулхэм
0
Саутгемптон
3
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:30
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Фулхэм
1 : 1
Саутгемптон
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Фулхэм
1
Саутгемптон
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 15:30
Саутгемптон
2 : 2
Фулхэм
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 15:30
Саутгемптон
2
Фулхэм
2

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