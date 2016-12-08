Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
ван Дейк 90
1:1
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Бузагло 79
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 23:05 МСК
8.12.2016, 23:05 МСК
четверг
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90'
90'
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
82
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Остин
Чарли Остин
39
39
Симс
Джошуа Симс
59
Запасные
41
Льюис
Гарри Льюис
6
Фонте
Жозе Фонте
11
Тадич
Душан Тадич
4
Класи
Йорди Класи
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
7
Лонг
Шейн Лонг
Хапоэль
мин
1
Гореш
Давид Гореш
90
7
Ради
Махаран Ради
90
4
Витор
Мигел Витор
90
69
Корхут
Михай Корхут
77
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
56
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
14
Саар
Бен Саар
68
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
79'
79'
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
20
Таха
Лоай Таха
3
Тургеман
Бен Тургеман
17
Охайон
Матан Охайон
21
Шабтай
Ювал Шабтай
8
Гадир
Мохаммад Гадир
22
Мараньан
Лусио Мараньан