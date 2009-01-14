Матч завершен
Саутенд Юнайтед
Саутенд-он-Си
1:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
14 янв. 2009, -:- МСК
14.01.2009, -:- МСК
среда
Составы