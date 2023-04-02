Сассуоло - Торино: 02 апреля 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
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Сассуоло - Торино: 02 апреля 2023 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 28 тур

Серия А,

Италия
2 апр. 2023, -:- МСК
2.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

23.01.2022 23 янв. 2022 вс 17:00
Торино
1 : 1
Сассуоло
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 17:00
Торино
1
Сассуоло
1
17.09.2021 17 сент. 2021 пт 21:45
Сассуоло
0 : 1
Торино
17.09.2021 17 сент. 2021 пт 21:45
Сассуоло
0
Торино
1
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3
Сассуоло
2
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
Сассуоло
3 : 3
Торино
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:45
Сассуоло
3
Торино
3
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Сассуоло
2
Торино
1
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Торино
2 : 1
Сассуоло
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Торино
2
Сассуоло
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
Торино
3
Сассуоло
2
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
1
Торино
1
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сассуоло
1
Торино
1
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:00
Торино
3
Сассуоло
0
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Торино
5 : 3
Сассуоло
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Торино
5
Сассуоло
3
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 0
Торино
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0
Торино
0
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Торино
1
Сассуоло
3
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Сассуоло
1 : 1
Торино
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 22:45
Сассуоло
1
Торино
1
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
Сассуоло
1 : 1
Торино
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:30
Сассуоло
1
Торино
1
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 14:30
Торино
0 : 1
Сассуоло
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 14:30
Торино
0
Сассуоло
1
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Сассуоло
0 : 2
Торино
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Сассуоло
0
Торино
2
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Торино
2 : 0
Сассуоло
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Торино
2
Сассуоло
0

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