Сассуоло - Наполи: 19 февраля 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Наполи: 19 февраля 2023 смотреть онлайн

Наполи
Неаполь
Серия А, 23 тур

Серия А,

Италия
19 февр. 2023, -:- МСК
19.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Наполи
6 : 1
Сассуоло
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Наполи
6
Сассуоло
1
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:45
Сассуоло
2 : 2
Наполи
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:45
Сассуоло
2
Наполи
2
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3
Наполи
3
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Наполи
0 : 2
Сассуоло
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Наполи
0
Сассуоло
2
25.07.2020 25 июля 2020 сб 22:45
Наполи
2 : 0
Сассуоло
25.07.2020 25 июля 2020 сб 22:45
Наполи
2
Сассуоло
0
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 22:45
Сассуоло
1
Наполи
2
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:00
Сассуоло
1
Наполи
1
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Наполи
2 : 0
Сассуоло
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Наполи
2
Сассуоло
0
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:00
Наполи
2
Сассуоло
0
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
Сассуоло
1
Наполи
1
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Сассуоло
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Наполи
3
Сассуоло
1
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:30
Сассуоло
2 : 2
Наполи
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:30
Сассуоло
2
Наполи
2
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 21:00
Наполи
1 : 1
Сассуоло
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 21:00
Наполи
1
Сассуоло
1
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:45
Наполи
3 : 1
Сассуоло
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:45
Наполи
3
Сассуоло
1
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Сассуоло
2
Наполи
1
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
Наполи
2 : 0
Сассуоло
23.02.2015 23 февр. 2015 пн 21:00
Наполи
2
Сассуоло
0
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 13:30
Сассуоло
0 : 1
Наполи
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 13:30
Сассуоло
0
Наполи
1
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
Сассуоло
0 : 2
Наполи
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
Сассуоло
0
Наполи
2
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Наполи
1 : 1
Сассуоло
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Наполи
1
Сассуоло
1

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