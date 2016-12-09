Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:2
Матч завершен
Генк
Генк
Хейнен 58
Троссард 80
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
9 дек. 2016, 14:30 МСК
9.12.2016, 14:30 МСК
пятница
Орель Гринфилд
Орель Гринфилд
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
90
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
46
22
Маццителли
Лука Маццителли
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
46
10
Матри
Алессандро Матри
90
31
Капуто
Симоне Капуто
74
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
13
Пелузо
Федерико Пелузо
23
Гаццола
Марсело Гаццола
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
33
Франкини
Симоне Франкини
Генк
мин
30
Жекерс
Нордин Жекерс
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
5
Уолш
Сэнди Уолш
90
41
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Брабец
Якуб Брабец
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
90
77
Саматта
Мбвана Саматта
90
28
Хейнен
Брайан Хейнен
58'
58'
89
7
Карелис
Николас Карелис
90
14
Троссард
Леандро Троссард
80'
80'
90
31
Бэйли
Леон Бэйли
82
Запасные
1
Бизот
Марко Бизот
15
Вутерс
Дрис Вутерс
4
Колли
Омар Колли
32
Янссенс
Кристоф Янссенс
19
Буффель
Томас Буффель
8
Кумордзи
Беннард Кумордзи
20
Сабак
Паоло Сабак