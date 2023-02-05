Сассуоло - Аталанта: 05 февраля 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Аталанта: 05 февраля 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 21 тур

Серия А,

Италия
5 февр. 2023, -:- МСК
5.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Сассуоло
2 : 1
Аталанта
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Сассуоло
2
Аталанта
1
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 21:45
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 21:45
Аталанта
2
Сассуоло
1
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Сассуоло
1 : 1
Аталанта
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Сассуоло
1
Аталанта
1
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5
Сассуоло
1
21.06.2020 21 июня 2020 вс 20:30
Аталанта
4 : 1
Сассуоло
21.06.2020 21 июня 2020 вс 20:30
Аталанта
4
Сассуоло
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:45
Сассуоло
1
Аталанта
4
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Аталанта
3 : 1
Сассуоло
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Аталанта
3
Сассуоло
1
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
2 : 6
Аталанта
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
2
Аталанта
6
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 20:00
Сассуоло
0
Аталанта
3
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 17:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 17:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
1
Сассуоло
1
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Сассуоло
0 : 3
Аталанта
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Сассуоло
0
Аталанта
3
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:00
Аталанта
1
Сассуоло
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Аталанта
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Сассуоло
2
Аталанта
2
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Аталанта
2
Сассуоло
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:00
Сассуоло
0 : 0
Аталанта
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:00
Сассуоло
0
Аталанта
0
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Аталанта
0 : 2
Сассуоло
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Аталанта
0
Сассуоло
2
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 21:00
Аталанта
2 : 0
Сассуоло
04.12.2013 04 дек. 2013 ср 21:00
Аталанта
2
Сассуоло
0
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Сассуоло
2 : 0
Аталанта
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Сассуоло
2
Аталанта
0

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