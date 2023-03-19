Сассуоло - Специя: 19 марта 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
-:-

Сассуоло - Специя: 19 марта 2023 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
Серия А, 27 тур

Серия А,

Италия
19 марта 2023, -:- МСК
19.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

18.03.2022 18 марта 2022 пт 20:45
Сассуоло
4 : 1
Специя
18.03.2022 18 марта 2022 пт 20:45
Сассуоло
4
Специя
1
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
Специя
2 : 2
Сассуоло
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
Специя
2
Сассуоло
2
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1
Специя
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:30
Специя
1 : 4
Сассуоло
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:30
Специя
1
Сассуоло
4
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:45
Сассуоло
1 : 0
Специя
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:45
Сассуоло
1
Специя
0
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:45
Сассуоло
2 : 0
Специя
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:45
Сассуоло
2
Специя
0

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