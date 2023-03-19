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|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
94
Проведель
Иван Проведель
|
28
Эрлич
Мартин Эрлич
|
43
Николау
Димитриос Николау
|
14
Кивиор
Якуб Кивиор
|
27
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
|
21
Феррер
Сальва Феррер
|
25
Маджоре
Джулио Маджоре
|
33
Агудело
Кевин Агудело
|
10
Верде
Даниэле Верде
|
9
Манай
Рей Манай
|
22
Антист
Жанис Антист
|Запасные
|
40
Зовко
Петар Зовко
-
|
7
Сала
Джакопо Сала
-
|
77
Бертола
Николо Бертола
-
|
6
Бурабиа
Мехди Бурабиа
-
|
8
Коваленко
Виктор Коваленко
-
|
31
Шер
Аймар Шер
-
|
39
Нгуямба
Орельен Нгуямба
-
|
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-
|
18
Нзола
М'Бала Нзола
-
|
17
Подгоряну
Суф Подгоряну
-
|
44
Стрелец
Давид Стрелец
-
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта