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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Тех. поражение
Сассуоло
Сассуоло
Дефрель 38
Берарди 67
0:3
Тех. поражение
Пескара
Пескара
Манай 81
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
32
Дункан
Альфред Дункан
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
16
Политано
Маттео Политано
65
11
Дефрель
Грегор Дефрель
38'
38'
74
25
Берарди
Доменико Берарди
67'
67'
84
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
84
Антеи
Лука Антеи
55
Летшерт
Тимо Летшерт
20
Лирола
Поль Лирола
7
Миссироли
Симоне Миссироли
22
Маццителли
Лука Маццителли
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
12
Сенси
Стефано Сенси
74
Матри
Алессандро Матри
65
Рагуса
Антонио Рагуса
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
16
Бругман
Гастон Бругман
74
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
74
7
Верре
Валерио Верре
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
65
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
12
Альдегани
Габриэле Альдегани
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
13
Жупарич
Дарио Жупарич
26
Виттурини
Давиде Виттурини
21
Пепе
Симоне Пепе
24
Селаси
Рэнсфорд Селаси
5
Бруно
Алессандро Бруно
74
Митрица
Александру Митрица
65
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
74
Манай
Рей Манай
81'