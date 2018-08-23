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Сарпсборг 08 VS Маккаби
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Сарпсборг 08 - Маккаби: 23 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Сарпсборг 08
Сарпсборг
3:1
Первый матч 1:2
Сарпсборг 08 - Маккаби: 23 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Кьяртанссон 13
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
23 авг. 2018, 20:05 МСК
23.08.2018, 20:05 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Сарпсборг 08
мин
78
Васютин
Александр Васютин
90
6
Тамм
Йоонас Тамм
90
Запасные
23
Сингх
Хармит Сингх
-
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
4
Саборит
Энрик Саборит
90
2
Даса
Эли Даса
90
15
Мича
Дор Мича
90
7
Атцили
Омер Атцили
90
9
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
13'
13'
90
Запасные
55
Охайон
Хавив Охайон
-
23
Голаса
Эйял Голаса
-
21
Йейни
Ширан Йейни
-
22
Рикан
Ави Рикан
-
11
Шехтер
Итай Шехтер
-
События
Матч окончен 3:1
54'
Желтая карточка
Предраг Райкович
13'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Видар Кьяртанссон
Желтая карточка
Йоонас Тамм
12'
6'
Желтая карточка
Эйтан Тиби
Прошлые матчи
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Маккаби
2 : 1
Сарпсборг 08
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Маккаби
2
Сарпсборг 08
1
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:05
Сарпсборг 08
3 : 1
Маккаби
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:05
Сарпсборг 08
3
Маккаби
1