Матч завершен
Сандерленд
Сандерленд
1:2
Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
8 янв. 2011, 18:00 МСК
8.01.2011, 18:00 МСК
суббота
Составы