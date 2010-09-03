Сан-Марино - Нидерланды: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сан-Марино
0:5

Сан-Марино - Нидерланды: 03 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Нидерланды
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
3 сент. 2010, 21:45 МСК
3.09.2010, 21:45 МСК
пятница
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Предварительный состав

Сан-Марино
мин
-
Симончини
Давиде Симончини
Нидерланды
мин
13
Крул
Тим Крул
5
Блинд
Дейли Блинд
3
де Врей
Стефан де Врей
5
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
2
Хатебур
Ханс Хатебур
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
15
Классен
Дэви Классен
21
де Йонг
Френки де Йонг
10
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
18
Стенгс
Калвин Стенгс
Запасные
23
Бизот
Марко Бизот
-
23
Дроммел
Жоэль Дроммел
-
2
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
18
Вейндал
Овен Вейндал
-
4
Ботман
Свен Ботман
-
17
Бергейс
Стивен Бергейс
-
11
Промес
Квинси Промес
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-

События

Матч окончен 0:5

Прошлые матчи

02.09.2011 02 сент. 2011 пт 21:30
Нидерланды
11 : 0
Сан-Марино
02.09.2011 02 сент. 2011 пт 21:30
Нидерланды
11
Сан-Марино
0
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Сан-Марино
0 : 5
Нидерланды
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 21:45
Сан-Марино
0
Нидерланды
5

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