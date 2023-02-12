Сампдория - Интер: 12 февраля 2023 смотреть онлайн
Сампдория
Генуя
-:-

Сампдория - Интер: 12 февраля 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 22 тур

Серия А,

Италия
12 февр. 2023, -:- МСК
12.02.2023, -:- МСК
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Прошлые матчи

22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:00
Интер
3 : 0
Сампдория
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:00
Интер
3
Сампдория
0
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 13:30
Сампдория
2 : 2
Интер
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 13:30
Сампдория
2
Интер
2
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:00
Интер
5 : 1
Сампдория
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:00
Интер
5
Сампдория
1
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сампдория
2
Интер
1
21.06.2020 21 июня 2020 вс 22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020 21 июня 2020 вс 22:45
Интер
2
Сампдория
1
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1
Интер
3
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 20:00
Интер
2 : 1
Сампдория
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 20:00
Интер
2
Сампдория
1
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:30
Сампдория
0 : 1
Интер
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 21:30
Сампдория
0
Интер
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 14:30
Сампдория
0 : 5
Интер
18.03.2018 18 марта 2018 вс 14:30
Сампдория
0
Интер
5
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
Интер
3 : 2
Сампдория
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
Интер
3
Сампдория
2
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
Интер
1 : 2
Сампдория
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
Интер
1
Сампдория
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 22:45
Сампдория
1
Интер
0
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:45
Интер
3 : 1
Сампдория
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:45
Интер
3
Сампдория
1
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Сампдория
1 : 1
Интер
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Сампдория
1
Интер
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Сампдория
1
Интер
0
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 23:00
Интер
2 : 0
Сампдория
21.01.2015 21 янв. 2015 ср 23:00
Интер
2
Сампдория
0
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Интер
1
Сампдория
0
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
0
Интер
4
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Интер
1 : 1
Сампдория
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Интер
1
Сампдория
1
03.04.2013 03 апр. 2013 ср 19:30
Сампдория
0 : 2
Интер
03.04.2013 03 апр. 2013 ср 19:30
Сампдория
0
Интер
2

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