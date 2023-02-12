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|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
|
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
|
22
Йошида
Мая Йошида
|
25
Феррари
Алекс Феррари
|
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
|
88
Ринкон
Томас Ринкон
|
2
Торсбю
Мортен Торсбю
|
14
Виейра
Роналду Виейра
|
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
|
87
Кандрева
Антонио Кандрева
|
10
Капуто
Франческо Капуто
|Запасные
|
30
Равалья
Никола Равалья
-
|
33
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
|
29
Мурру
Никола Мурру
-
|
26
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
-
|
40
Сомма
Марко Сомма
-
|
5
Сенси
Стефано Сенси
-
|
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
|
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
|
70
Тримболи
Симоне Тримболи
-
|
28
Йепес
Жерар Йепес
-
|
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги