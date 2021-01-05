Матч завершен
Самора
Самора
1:4
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Кубок Испании, 1/32 финала

Кубок Испании,

1/32 финала

Испания
5 янв. 2021, 21:00 МСК
5.01.2021, 21:00 МСК
вторник
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