Салют - Волгарь: 29 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
2:2

Салют - Волгарь: 29 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
29 апр. 2013, 18:00 МСК
29.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

29.04.2013 29 апр. 2013 пн 18:00
Салют
2 : 2
Волгарь
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 18:00
Салют
2
Волгарь
2
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
02.10.2012 02 окт. 2012 вт 19:30
Волгарь
1
Салют
0
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Волгарь
2
Салют
0
12.06.2010 12 июня 2010 сб 18:00
Салют
1 : 2
Волгарь
12.06.2010 12 июня 2010 сб 18:00
Салют
1
Волгарь
2
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Волгарь
2 : 2
Салют
04.11.2009 04 нояб. 2009 ср 14:00
Волгарь
2
Салют
2
09.07.2009 09 июля 2009 чт 19:00
Салют
1 : 0
Волгарь
09.07.2009 09 июля 2009 чт 19:00
Салют
1
Волгарь
0

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