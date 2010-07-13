Салют - Ростов: 13 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
0:4

Салют - Ростов: 13 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
13 июля 2010, 18:00 МСК
13.07.2010, 18:00 МСК
вторник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
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Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-

События

Матч окончен 0:4

Прошлые матчи

13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Салют
0 : 4
Ростов
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Салют
0
Ростов
4
03.11.2008 03 нояб. 2008 пн 15:00
Ростов
3 : 1
Салют
03.11.2008 03 нояб. 2008 пн 15:00
Ростов
3
Салют
1
27.03.2008 27 марта 2008 чт 19:00
Салют
1 : 2
Ростов
27.03.2008 27 марта 2008 чт 19:00
Салют
1
Ростов
2

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