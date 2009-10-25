Салют - Черноморец: 25 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Салют
Белгород
1:0

Салют - Черноморец: 25 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Салют
1 : 0
Черноморец
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 17:00
Салют
1
Черноморец
0
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009 27 июня 2009 сб 18:00
Черноморец
1
Салют
1
12.08.2008 12 авг. 2008 вт 18:30
Черноморец
0 : 1
Салют
12.08.2008 12 авг. 2008 вт 18:30
Черноморец
0
Салют
1
16.04.2008 16 апр. 2008 ср 18:00
Салют
0 : 0
Черноморец
16.04.2008 16 апр. 2008 ср 18:00
Салют
0
Черноморец
0

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