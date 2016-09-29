Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Горецка 15
Чалета-Цар 47
Хеведес 58
3:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Сориано 72
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
58'
58'
90
29
Налдо
Налдо
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
81
7
Майер
Макс Майер
89
21
Шепф
Алессандро Шепф
90
8
Горецка
Леон Горецка
15'
15'
67
5
Гайс
Йоханнес Гайс
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
27
Ритер
Саша Ритер
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
14
Баба
Абдул Рахман Баба
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Зальцбург
мин
33
Вальке
Александр Вальке
90
14
Бериша
Валон Бериша
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
47'
47'
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
4
Упамекано
Дайот Упамекано
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
66
94
Вандерсон
Вандерсон
89
26
Сориано
Хонатан Сориано
72'
72'
90
10
Лазаро
Валентино Лазаро
65
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
28
Серенсен
Асгер Серенсен
25
Радошевич
Йосип Радошевич
18
Минамино
Такуми Минамино
8
Самассеку
Диадай Самассеку
11
Жатковски
Марк Жатковски
19
Хванг
Хи-Чан Хванг