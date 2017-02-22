Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Шепф 23
1:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Настасич 25
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
22 февр. 2017, 20:00 МСК
22.02.2017, 20:00 МСК
среда
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
5
Гайс
Йоханнес Гайс
90
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
29
Налдо
Налдо
72
31
Настасич
Матия Настасич
25'
25'
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
7
Майер
Макс Майер
90
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
84
21
Шепф
Алессандро Шепф
23'
23'
90
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
56
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
15
Аого
Деннис Аого
24
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
20
Керер
Тило Керер
2
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
8
Горецка
Леон Горецка
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
ПАОК
мин
16
Цимирот
Гойко Цимирот
90
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
44
Пунгурас
Ахиллеас Пунгурас
90
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
63
28
Шахов
Евгений Шахов
90
74
Варда
Амр Варда
69
70
Кициу
Стелиос Кициу
90
10
Джалма
Джалма
78
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
5
Хацисаяс
Димитриос Хацисаяс
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
8
Харисис
Харилаос Харисис
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
11
Энрике
Педро Энрике